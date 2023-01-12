В России зафиксирован первый случай заражения штаммом COVID-19 "кракен"

Роспотребнадзор зафиксировал первый в России случай заражения штаммом COVID-19 "кракен" – это подштамм вида "омикрон", который давно распространился в стране.

Субвариант XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлена "широкая линейка разновидностей штамма омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. "Вариант "Дельта" доминировал во второй половине 2021 г. и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 г. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были", - добавили в Роспотребнадзоре.