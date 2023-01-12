Чудо ли? Авиаэксперт сделал визуализацию "чуда на кукурузном поле"

Авиаэксперт Игорь Зырянов смоделировал на основе опубликованного отчета Межгосударственного авиационного комитета знаменитую посадку самолета "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в августе 2019 года. Журналист учел все детали происшествия, в том числе и действия экипажа, в которых МАК ранее усмотрел ошибки.

Напомним, в документах о завершении расследования МАК указал, что во время инцидента экипаж A321 был дезорганизован.

"Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета, а именно: шасси не убирались, показания директорной стрелки по тангажу игнорировались, центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались", - говорится в документе.

На основе расследования МАК Зырьянов записал ролик, опубликованный на его канале YouTube, отметив, что он фактически является видеоверсией отчета МАК. Съемки происходили на тренажере TFTaero в Москве.

Напомним, что по официальной версии, причиной инцидента стало попадание в двигатели птиц при взлете. При этом в отчете МАК, как и в видео, подчеркивается, что птицы возле аэропорта Жуковский обитали из-за соседних свалок. Из-за чайки тяга двигателя была значительно меньше, что привело к ряду событий и несвоевременных решений со стороны пилотов. В итоге воздушное судно буквально двигалось на силе одного двигателя, что было бы не столь критично, если бы в суматохе пилоты не забыли убрать шасси. Из-за этого самолет так и не смог набрать достаточную высоту для продолжения полета.

После публикации отчета МАК, Накануне.RU обратилось в "Уральские авиалинии" за комментарием, понесет ли экипаж какое-либо наказание за совершенные при взлете ошибки. Авиакомпания от каких-либо комментариев отказалась.

Напомним, что фильм, рассказывающий о посадке самолета "Уральских авиалиний" в кукурузное поле, должен выйти в марте 2023 года. В картине "На солнце, вдоль рядов кукурузы" авторы хотят рассказать о судьбе пилота Дамире Юсуповом, который, как отмечалось ранее, совершил подвиг.

Добавим, что Дамир Юсупов награжден звездой Героя России.