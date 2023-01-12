12 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Почти две тысячи человек задержали после протестов в столице Бразилии

В Бразилии после погромов сторонников экс-президента Жаира Болсонару задержали 1843 человека, об этом сообщила федеральная полиция. 1159 из них были допрошены и помещены под арест.

Задержанных будут судить за преступления, связанные с терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению и другими, сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года в Бразилии произошел мятеж после выборов главы государства, сторонники кандидата от консерваторов экс-президента Жаира Болсонару оказались недовольны победой левого политика Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

8 января протестующие захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.

Теги: бразилия, протесты, задержания



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