В Уфе ефрейтора приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы в период мобилизации

В Уфе 24-летнего ефрейтора приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от отправки в зону СВО.

Приговор (который пока не вступил в законную силу) вынес Уфимский гарнизонный военный суд. Марселя Кандарова обвинили в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.

"Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений", - говорится в сообщении пресс-службы судов Башкирии.