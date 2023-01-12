12 Января 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"СКХП" потребует признать банкротом птицефабрику "Рефтинская"

"Свердловский комбинат хлебопродуктов" собирается обратиться в суд по поводу банкротства птицефабрики "Рефтинская". Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

"Настоящим кредитор ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов" в лице генерального директора Душкина Олега Валентиновича <…> уведомляет о намерении обратиться с заявлением о признании АО "Птицефабрика "Рефтинская" <…> несостоятельным (банкротом)", - говорится в тексте сообщения.

Когда планируется подавать заявление в суд, не уточняется.

Напомним, в ноябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск птицефабрики и обязал "СКХП" провести внеочередное собрание акционеров. Оно должно пройти в течение 70 дней с момента вынесения решения. В постановлении сказано, что повестка должна состоять из четырех пунктов, в том числе о досрочном прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина.

Теги: Рефтинская, банкрот, СКХП



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