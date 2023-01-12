12 Января 2023
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале осудили мужчину, накачавшего подростка наркотиками

В Ноябрьске мужчину осудили за склонение несовершеннолетнего юноши к употреблению наркотиков, а также за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия и суда, в мае 2022 года в городе Ноябрьске мужчина склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Также установлено, что в июне 2022 года осужденный был задержан сотрудниками полиции при попытке создания на территории города Ноябрьска тайников-закладок с наркотическим средством.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Теги: наркотики, суд, подросток



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