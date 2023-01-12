В южноуральском городе школьников перевели на дистант из-за холода в классах

В Юрюзани Челябинской области родители учащихся школы пожаловались, что их детей перевели на дистанционное обучение из-за холода в классах.

По словам жителей, с начала зимы в городе началась реконструкция тепловых сетей. Из-за этого отключают отопление. Температура в классах школы очень низкая, поэтому ученикам пришлось весь декабрь учиться дистанционно.

"Сейчас январь и нас опять отправили на дистанционное обучение. В школе очень холодно, хотя, сети поменяли, и ситуация должна быть обратной. Качество образования, естественно, падает", - написали жители в группе "Текслер, помоги".

Они просят губернатора повлиять на сложившуюся ситуацию.

Напомним, в декабре в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав Чебаркуля и Нагайбакского района после жалоб жителей на холод в домах и школах.