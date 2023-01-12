Помощник Кадырова обвинил россиян в том, что они "расслабились"

Помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку обвинил россиян в том, что они "расслабились". Командир спецподразделения "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что россияне должны объединяться в "народные дружины" и после работы выходить на охрану своих населенных пунктов и домов.

"Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства", - цитирует Алаудинова РБК.

По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек "внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую" и подготовится к "нахождению на войне".