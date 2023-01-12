Администрация президента решила выдвинуть ветеранов СВО на выборы

Бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. Речь идет как о законодательной, так и исполнительной власти. Представители "Единой России" сделают акцент на "военной составляющей".

О том, что администрация президента (АП) и партия власти рассматривают возможность встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, если у них будет такое желание, говорит один из источников "Ведомостей". По его словам, "эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности". Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП.

"Это всем выгодно – иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос", - говорит он.Партия власти намерена во время предвыборной кампании сделать ставку на людей из зоны боевых действий, подтверждает и собеседник, близкий к Госдуме.

"Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев", - отмечает он.

По его словам, после поездки в качестве добровольцев они смогут вернуться в качестве "ветеранов" и вступить в кампанию в этом публичном статусе. К примеру, на выборы главы Хакасии от "ЕР" пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, который сейчас в качестве добровольца находится в Донбассе. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что Сокол одним из первых депутатов написал заявление на "добровольную мобилизацию". Он продлил пребывание в зоне боевых действий, а после этого может выдвинуться на губернаторский пост в Хакасии против коммуниста Валентина Коновалова и это усилит его позиции.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил изданию, что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибло, еще около 400 – актив в Донбассе, а также несколько сотен комсомольцев помогают с гуманитарной помощью жителям.

"Поэтому, конечно, если во время кампании они будут не на линии фронта, то мы их будем рассматривать как кандидатов для участия в выборах. Если же это будут не члены партии, но те, кто разделяет наши идеи и готовы строить социализм, то их тоже", – говорит Афонин.

Региональные выборы состоится 10 сентября 2023 г.