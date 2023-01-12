12 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали банду, нападавшую на "закладчиков"

В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в нападениях на так называемых "закладчиков". В полиции уверены, что пострадавших может быть гораздо больше.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все началось с того, что в больницу был доставлен 22-летний пациент со множественными ушибами головы и лица, закрытой травмой грудной клетки и повреждением легких. Как выяснили оперативники, на него напали еще 9 декабря в районе Калиновского лесопарка. При этом нападавшие поставили ему в вину, что он похитил наркотики, которые должен был сбыть через "закладки".

Вскоре по подозрению были задержаны трое молодых людей в возрасте 19-20 лет, двое из которых уже имеют судимость за кражу. Парни не стали отпираться и рассказали, что в соцсетях нашли предложение от некоего "работодателя". Им нужно было находить людей, занимающихся распространением наркотиков, которые не выполнили свою "работу" и присвоили запрещенные вещества. В чат приходила информация о человеке, а также его фото и место, где он должен появиться в определенное время.

Подозреваемые в нападениях на "закладчиков" в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Как выяснили полицейские, подобный "заказ" поступил и в отношении потерпевшего: поймав жертву, ее начали избивать руками и ногами, а также палками, найденными в лесу. Парня заставили извиниться на камеру и пообещать вернуть долг. Отправив видео "работодателю", нападавшие получили оговоренный гонорар в несколько десятков тысяч рублей.

Теперь против них возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц. Все трое арестованы, им грозит до 12 лет лишения свободы.

У сыщиков есть все основания полагать, что банда причастна и к другим подобным преступлениям в Екатеринбурге. Правоохранители просят всех, кому известно об этом, сообщить по телефонам 8 919 373 84 45 (уголовный розыск) или 102 (02). Как заверили в МВД, конфиденциальность гарантируется.

Теги: банда, закладчики, полиция, Екатеринбург



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