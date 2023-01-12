12 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Политика ДНР и ЛНР
Фото: dan-news.info

Пушилин назвал публикации о "зеленом коридоре" в Соледаре "дешевым спектаклем"

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал распространяемые украинскими СМИ материалы об открытии гуманитарного коридора в районе Соледара "дешевым спектаклем".

"Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации "зеленого коридора" для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее. Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны. Пригожин подчеркнул, что "ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может".

Теги: пушилин, соледар, зеленый коридор



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