В Арамиле около аэродрома обнаружен незаконный мусорный полигон на 4 гектара

Экоактивисты из свердловского отделения РЭО выявили нелегальный мусорный полигон на приаэродромной территории в Арамиле. На обоих участках вдоль Арамильского тракта некие граждане организовали прием строительных отходов, отходов производства, потребления и других, после чего на территории производится незаконная сортировка, где "предприниматели" отбирают полезные фракции, которые можно сдать.

"Участки, на которых расположен нелегальный полигон, относятся к сельскохозяйственным землям и не могут использоваться под складирование отходов. Так как деятельность ведётся незаконно, то владелец земли или тот, кто организовал полигон, не проводит мероприятий по охране окружающей среды и не платит экологических взносов. Это может повлиять не только на экологию, но и на безопасность полетов из аэропорта, а также нанести вред здоровью жителей города", – пояснил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Как показали снимки с карты, раньше на территории были небольшие водоемы, которые сейчас завалены отходами. Это в дальнейшем может привести к загрязнению грунтовых вод, которые после попадут в дома жителей Арамиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального РЭО, изначально активисты выехали на место самостоятельно, однако встретили сопротивление работников полигона, из-за чего пришлось вызывать полицию. Сделанные фото и видео были направлены в Росприроднадзор, представители которого усмотрели правонарушения по ч. 1, ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Запрос был перенаправлен в прокуратуру Октябрьского района.

"Надеемся, что организаторы полигона будут привлечены к ответственности, а их деятельность прекратится. Если мораторий будет снят, это позволит снова наказывать граждан, уничтожающих нашу природу и создающих условия для загрязнения окружающей среды",– рассказал заместитель председателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Напомним, что с 11 января фото и видео о сваливании мусора на территории леса достаточно для возбуждения уголовного дела. Это подкрепляется федеральным законом от 14 июля 2022 года № 287-ФЗ.