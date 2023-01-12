В Челябинской области осудили подрядчика за вырубку деревьев на 9 млн

В Чебаркуле Челябинской области директора подрядной организации приговорили к 2 годам лишения свободы условно за незаконную рубку лесных насаждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина был задержан в октябре 2022 года. По версии следствия, он дал указание подчиненным, выполнявшим работы в качестве подрядчиков на территории Травниковского участкового лесничества, вырубить более 380 куб. м деревьев. Ущерб составил 8,9 млн рублей.

По решению суда обвиняемый долже6н возместить ущерб.