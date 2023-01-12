12 Января 2023
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Общество В России
Фото: правительство.янао.рф

-58 градусов: в Сибири и Поволжье аномальные морозы, на Урале и Дальнем Востоке – ураганный ветер

Аномальные холода в России продолжаются. Гидрометцентр России выпустил экстренные предупреждения по целому ряду регионов – в основном это Поволжье.

Так, ожидается, что 12-13 января в Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на девять градусов и более.

На Урале и на Дальнем Востоке проблема сейчас не столько с морозами, сколько с ветром, порывы которого достигают 25-27 м/с (Свердловская область, Сахалин, Бурятия).

Но самая сложная ситуация в Сибири. Здесь температура воздуха уже опустилась в ряде регионов ниже 50 градусов (например, в районе Туры в среднем течении реки Нижняя Тунгуска).

"12 января в Омской области аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. В Новосибирской области на дорогах сильная гололедица. Сильный мороз 12 января в Томской области (минимальная температура -40° и ниже), 12-14 января на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (до -52°), в Эвенкийском муниципальном районе (до -55°) Красноярского края. В Иркутской области: 12 января в южных районах сильный снег; 12-14 января в северных районах сильный мороз (минимальная температура -53…-58°). В Алтайском крае 12, 14 января снег, метель; 12 января на дорогах сильная гололедица, 14 января ветер до 22 м/с. 13-14 января в Кемеровской области снег, метель, ветер до 20 м/с", - говорится в предупреждении Гидрометцентра.

Теги: холод, мороз, погода, ветер, сибирь



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