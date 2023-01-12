12 Января 2023
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Политика В России За рубежом
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Полянский анонсировал проведение заседания Совбеза ООН по Украине

Россия инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"О том, что будет в Совете Безопасности с нашей подачи по Украине 17 января (в 23:00 по мск) я пока распространяться не буду - пусть наши оппоненты пока живут в неведении", - написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января. Конкретная тема пока не указывается. "Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ", - отметил российский дипломат.

Теги: оон, полянский, совбез оон



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