12 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: sina.com

Свердловские коммунальщики перешли в усиленный режим работы из-за непогоды

После объявления от МЧС штормового предупреждения, свердловские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, вчера синоптики предупредили о сильном ветре с порывами 25-28 м/с. Изначально речь шла только о 12 января, однако позднее МЧС сообщило об усилении ветра вечером 11 января.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб – 112", – заявил министр.

Коммунальные службы должны быть готовы к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главам муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.

Теги: коммунальные службы, непогода, штормовое предупреждение, ветер



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