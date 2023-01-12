Суд арестовал обвиняемого в убийстве многодетной матери на Среднем Урале

12 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал обвиняемого в убийстве многодетной матери на Среднем Урале

Алапаевский районный суд отправил под арест обвиняемого в убийстве многодетной матери на Среднем Урале.

Напомним, жительницу села Коптелово, пропавшую еще 22 декабря, на днях нашли мертвой. Оказалось, что женщина была убита. У нее остались пятеро детей.

По подозрению силовики задержали ранее судимого за кражи 37-летнего местного жителя – бывшего мужа убитой. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 12 января, Алапаевский суд принял решение заключить задержанного под стражу на время следствия. Под арестом мужчина будет находиться ближайшие два месяца. В дальнейшем этот срок может быть продлен.

Ранее полиция и Следственный комитет раскрыли подробности убийства многодетной матери в Свердловской области.

Теги: обвиняемый, убийство, женщина, суд, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2023 13:32 Мск "Тело спрятал в ельнике". Силовики раскрыли подробности убийства многодетной матери на Урале
Ранее 11.01.2023 11:44 Мск Пропавшую в декабре многодетную мать с Урала нашли мертвой


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети