Суд арестовал обвиняемого в убийстве многодетной матери на Среднем Урале

Алапаевский районный суд отправил под арест обвиняемого в убийстве многодетной матери на Среднем Урале.

Напомним, жительницу села Коптелово, пропавшую еще 22 декабря, на днях нашли мертвой. Оказалось, что женщина была убита. У нее остались пятеро детей.

По подозрению силовики задержали ранее судимого за кражи 37-летнего местного жителя – бывшего мужа убитой. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 12 января, Алапаевский суд принял решение заключить задержанного под стражу на время следствия. Под арестом мужчина будет находиться ближайшие два месяца. В дальнейшем этот срок может быть продлен.

Ранее полиция и Следственный комитет раскрыли подробности убийства многодетной матери в Свердловской области.