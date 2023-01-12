США и Япония сочли военное сотрудничество России и Китая провокационным

Главы внешнеполитических и военных ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также Японии Есимаса Хаяси и Ясукадзу Хамада назвали развивающееся сотрудничество между Россией и Китаем в военной области провокационным.

"Министры (...) с обеспокоенностью подчеркнули растущее и провокационное стратегическое военное сотрудничество России с Китаем, осуществляемое, в том числе, посредством совместных операций и учений вблизи Японии", - говорится в совместном заявлении министров по итогам прошедших переговоров в формате 2+2, пишет "Интерфакс".

Также стороны осудили проводимую РФ специальную военную операция на Украине, названную ими "угрозой безопасности для европейского региона".