«Речи быть не может»: Пригожин оценил возможность создания гумкоридора в Соледаре

Территория города Соледар, расположенного в Донецкой Народной Республике, полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении предпринимателя Евгения Пригожина, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны.

«Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может», — прокомментировал Пригожин.

Он добавил, что работающие на данном направлении штурмовики ЧВК «Вагнер» намерены без промедлений приступить к «зачистке шахт».

Напомним, ранее бизнесмен опроверг информацию о появлении российской армии в Соледаре. Евгений Пригожин подчеркнул, что освобождением этого населенного пункта занимаются исключительно «музыканты».