Госдума предложила отменить доли детей в жилье, купленном на маткапитал

Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили проект закона, который способен отметить обязательный порядок выделения детям долей в жилье, приобретенном с помощью средств материнского капитала.

Одна из разработчиков проекта, зампредседателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что доля детей в таком жилье обычно не превышает 5%, а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно.

"Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее", - заявила депутат.

Данную инициативу поддерживают банки, которые считают, что законопроект не нарушит права детей и расширит возможности родителей по улучшению жилищных условий, сообщают "Известия".