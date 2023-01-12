12 Января 2023
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Общество В России
Фото: TikTok

СМИ: на российские аналоги Instagram* и TikTok перешли 5 млн пользователей

Граждане России переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — заблокированного Instagram* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и ушедшего TikTok.

К российским сервисам уже присоединились более 5 млн пользователей. Речь идет о таких проектах, как Yarus, Looky, Zombler, You, Online, Flow!. По данным Mediascope, аудитория Instagram в РФ с января по июль 2022 года сократилась почти в четыре раза. В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров считают, что падение составило около 25%, но общая активность пользователей и блогеров в Instagram снизилась сильнее из-за ухода части аудитории на незаблокированные ресурсы или отказа от использования соцсетей.

Между тем развитие отечественных социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте "Новое общесистемное программное обеспечение", которую правительство утвердило в декабре 2022 года. По прогнозам авторов плана, число пользователей отечественных коммуникационных платформ к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%.

По словам экспертов, в настоящее время им не хватает инвестиций на создание софта и материальной базы. Специалисты отмечают, что перспективнее не копировать зарубежные, а разрабатывать собственные продукты, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму был внесен проект федерального закона о том, чтобы у граждан появилась возможность обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления, а также к должностным лицам через официальные страницы в социальных сетях, например "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Теги: Instagram, TikTok, соцсети



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