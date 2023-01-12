Из московских аптек пропали детских свечей с ибупрофеном

Из аптек Москвы пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), входящий в перечень жизненно важных лекарств.

Об этом говорят данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов в столице. Лекарство сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов "Здравсити" и "Аптека.ру", а также в "Еаптеке". Представитель последней подтвердил, что в наличии имеется только суспензия с этим действующим веществом. Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев и в онлайн-каталогах аптек "Мелодия здоровья", "Аптечная сеть 36,6", "Ригла" и "Будь здоров", а также "Доктор Столетов" и "Аптека Озерки". Лекарство имеется в наличии только в одной аптеке в Московской области.

Перебои с поставками подтверждает главврач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках, сообщают "Ведомости".