Количество судебных банкротств россиян за 2022 год увеличилось в полтора раза

В России количество судебных банкротств граждан за прошлый год увеличилось в полтора раза — почти до 280 тыс.

Как следует из данных проекта "Федресурс", однако темпы роста несостоятельности физлиц замедляются второй год подряд. В Минэке заявили, что несмотря на негативные ожидания, всплеска личных банкротств не случилось.

Рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. По ожиданиям экспертов, в 2023 году число банкротств продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности россиян, сообщают "Известия".