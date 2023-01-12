Россияне в 2022 году купили рекордное количество золотых слитков

Россияне по итогам 2022 года купили в банках рекордное количество физического золота.

Пять из 13 системно значимых банков – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и "Тинькофф банк" продали суммарно 57 т драгметалла. Это превысило прогнозы Министерства финансов России: замминистра Алексей Моисеев в декабре 2022 года говорил, что за год физлица купят около 40–50 т, тогда как в 2021 году россияне приобрели 6 т драгметалла.

Совокупный объем всего проданного гражданам золота за 2022 год может составить 64–67 т. Страх рецессии и отказ от доллара поддержит спрос и в наступившем году, сообщают "Ведомости".

Напомним, Центральные банки разных стран купили рекордное количество золота в рамках диверсификации валютных резервов, при этом большая часть покупок пришлась на пока неизвестных покупателей.