12 Января 2023
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Политика В России
Фото: t.me/mod_russia

Российские власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

Бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 года – как в органы законодательной, так и исполнительной власти.

Принимавшие участие в боевых действиях в качестве добровольцев представители "Единой России" сделают акцент на "военной составляющей", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента. "Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности", - заявил один из собеседников. "Это всем выгодно – иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос", — сообщил другой источник.

"ЕР" намерена во время предвыборной кампании сделать ставку на людей из зоны боевых действий, подтверждает собеседник, близкий к Госдуме: "Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев". После поездки в качестве добровольцев они смогут вернуться в качестве "ветеранов" и вступить в кампанию в этом публичном статусе.

К примеру, на выборы главы Хакасии от "Единой России" пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, который сейчас в качестве добровольца находится в Донбассе.

По словам собеседника в партии, у "Единой России" есть резерв из людей, которые пошли добровольцами в зону боевых действий или работают там волонтерами.

Представители других думских партий обещают включать в число кандидатов людей, связанных со спецоперацией. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что сейчас в боевых действиях в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибло, еще около 400 человек – это актив в Донбассе, а также несколько сотен комсомольцев помогают с гуманитарной помощью жителям.

В "Справедливой России" готовы выдвигать в качестве кандидатов на выборах участников спецоперации, заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. "У нас в зоне военной спецоперации находится 56 человек. Член президиума фракции "Справедливой России" Александр Дворкин удостоен медали за отвагу. Он получил повестку через два дня после рождения дочери и пошел служить. Взял 10 пленных за два месяца. Думаю, он может быть отличным кандидатом", – отметил депутат.

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко сказал, что сейчас несколько сотен членов партии участвуют в спецоперации. Тех, кто уже находится в увольнении и уже не участвует в боевых действиях, немного.

Политолог Алексей Макаркин заявил, что у четырех из пяти парламентских партий в электорате есть избиратели, которые внимательно следят за спецоперацией. "Кроме того, есть фактор воспоминаний. В 1990-е гг. много афганцев пошло на выборы, а в начале 2000-х гг. – тех, кто воевал в Чечне. Поэтому и сейчас понятно желание партий усилить свои списки", - отметил эксперт, сообщают "Ведомости".

Региональные выборы в 2023 году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых регионах.

"Единая Россия" продолжает чистить базу своих сторонников перед стартом большого электорального цикла - в текущем году пройдет серия крупных региональных кампаний, а в 2024 году – выборы главы государства.

Теги: выборы, Единая Россия, спецоперация



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