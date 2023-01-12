12 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Госдуме предложили установить стипендию студентам не ниже МРОТ

ЛДПР подготовила проект закона, которым предлагается установить российским студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом говорится в Telegram замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — следует из пояснительной записке к документу.

Как ожидается, это будет способствовать повышению качества образования.

Напомним, Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 тыс. руб. и до 20 тыс. руб. для аспирантов.

Теги: Госдума, студенты, МРОТ, образование



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