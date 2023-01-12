В Госдуме сообщили, что в армию планируется начать призыв людей до 30 лет

Во время весеннего призыва 2023 года в армию России могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием",— сказал депутат "Парламентской газете".

Напомним, Картаполов полагает, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала.