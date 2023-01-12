В Чечне решили не лишать лишить Меладзе звания народного артиста республики

Российского исполнителя Валерия Меладзе не планируют лишать звания народного артиста Чечни из-за видео, на котором он отвечает на фразу "Слава Украине".

"Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им [Меладзе] Чеченская Республика активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания «Народный артист» пока не стоит", — сообщили изданию "Подъему" в Минкультуры республики.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил Генпрокурору Игорю Краснову обращение, в котором потребовал проверить высказывание Меладзе, сделанное на концерте в Дубае.