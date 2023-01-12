В Госдуме прокомментировали смену руководства военной операцией на Украине

Новому руководству объединенной группировкой войск на Украине необходимо отодвинуть линию фронта до такой степени, чтобы Донецк и другие крупные города Донецкой и Луганской народных республик не подвергались обстрелу.

Как сообщил член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, при нынешнем масштабе военной операции "руководить должен тот человек, который обладает всеми полномочиями военного руководства". "Наверное, у Суровикина не было достаточных полномочий. Сам ход операции стал таким, что руководить должен человек, который непосредственно отвечает за все вооруженные силы", — заявил депутат.

Как считает Соболев, эти перестановки должны положительно повлиять на ход операции, так как руководит операцией теперь "тот человек, который вправе использовать любые силы и средства, любые соединения, для того чтобы решить вопрос в нашу пользу".

Говоря о текущей ситуации на линии соприкосновения, парламентарий назвал "стыдом и позором" тот факт, что Донецк по-прежнему обстреливается из всех артиллерийских и минометных систем, сообщает РБК.

Напомним, 11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией.