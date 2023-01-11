Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки

Министр обороны Великобритании по просьбе британского премьер-министра Риши Сунака ведет переговоры с партнерами, чтобы поставить Украине новую партию танков, сообщает "КоммерсантЪ".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украине с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могли бы предоставить украинцам возможность изменить правила игры",— сказал представитель Даунинг-стрит. Точное число танков не называлось.

По словам представителя британского правительства, на прошлой неделе Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому, что Великобритания поставит на Украину все, что "в ее силах". Он попросил министра обороны поработать с партнерами в ближайшие недели, чтобы обсудить новую военную помощь Украине, в том числе поставки современных тяжелых боевых танков Challenger II. Киев запрашивал у запада 300 тяжелых танков.

Ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда, который встретился сегодня во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщал, что Украина может получить британские танки Challenger 2. Если правительство Британии решит поставить их Украине, Великобритания станет первой страной, которая поставит украинским вооруженным силам тяжелые танки западного производства.