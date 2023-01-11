12 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Фото: Минобороны РФ

Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара. Об этом сообщила его пресс-служба в telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт", - заявил он.

Накануне стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. Основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, наступил переломный момент.

Теги: Соледар, ДНР, Пригожин



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