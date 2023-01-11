Губернатор Югры подверглась информационной атаке

распространившееся в Telegram-каналах видео, где глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказывает о существующих в регионе коррупционных схемах, является информационной атакой на губернатора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление окружного департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись беседы Комаровой с председателем думы города Когалыма Аллой Говорищевой, которая подняла проблему соблюдения подрядчиками сроков строительства. Как следует из записи, Комарова заявила, что "каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика". "Потому что у нас есть такая забава, игра - мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле", - сказала губернатор.

"Распространившееся в сети интернет видео со встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с главой, председателем думы Когалыма и депутатами - фрагмент разговора, в ходе которого глава региона с очевидной степенью иронии обозначила наличие всеобщих, не только региональных проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. <...> В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против Вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом", - говорится в распространенном сообщении.

Глава округа обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно, пояснили в департаменте. "Юридические механизмы борьбы с ними известны, и они применяются - это передача данных в правоохранительные органы, внесение в реестры недобросовестных поставщиков услуг. В Югре нацелены на то, чтобы отсекать недобросовестных участников на первых этапах, основываясь на принципе нулевой толерантности к любому проявлению коррупции", - сказано в сообщении.