12 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Россия помогла транзитным американским самолетам при сбое в системе авиауправления США

Россия оказала помощь транзитным американским самолетам при сбое в системе авиауправления США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска). Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в система в воздухе", - говорится в сообщении.

Напомним, в США произошел сбой национального масштаба в работе аэропортов по всей стране. Вышли из строя компьютеры сети контроля воздушного пространства Федерального авиационного управления (FAA), из-за чего пришлось отложить сотни рейсов.

Власти начали расследование инцидента, пока о признаках вмешательства хакеров в работу компьютерной системы ничего не известно.

Теги: задержка рейса, сбой, аэропорт, сша



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