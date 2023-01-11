Россия помогла транзитным американским самолетам при сбое в системе авиауправления США

Россия оказала помощь транзитным американским самолетам при сбое в системе авиауправления США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска). Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в система в воздухе", - говорится в сообщении.

Напомним, в США произошел сбой национального масштаба в работе аэропортов по всей стране. Вышли из строя компьютеры сети контроля воздушного пространства Федерального авиационного управления (FAA), из-за чего пришлось отложить сотни рейсов.

Власти начали расследование инцидента, пока о признаках вмешательства хакеров в работу компьютерной системы ничего не известно.