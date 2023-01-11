11 Января 2023
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Камышлове трое детей погиби в пожаре в частном деревянном доме

В Камышлове при пожаре в частном доме по ул. Высокая погибли три ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 18.33. Прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны установили, что на площади 48 кв. м открытым пламенем горит частный жилой дом. Во время тушения пожара огнеборцами были обнаружены трое погибших детей.

Открытое горение было ликвидировано в 19.08. На месте работали 14 человек личного состава, четыре единицы пожарно-спасательной техники.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, погибли три мальчика 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Дома дети оставались одни. Причины пожара выясняются. Отрабатываются все возможные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Теги: уголовное дело, пожар, дети



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