Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.



Командующим объединенной группировкой войск назначен начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.



Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.



Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил).