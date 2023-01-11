Сбой национального масштаба: власти запретили все вылеты самолетов в США

В США сбой национального масштаба в работе аэропортов по всей стране. Вышли из строя компьютеры сети контроля воздушного пространства Федерального авиационного управления (FAA), из-за чего пришлось отложить сотни рейсов, задержки нарастают как снежный ком.

Власти начали расследование инцидента, пока о признаках вмешательства хакеров в работу компьютерной системы ничего не известно. Пока FAA приказало отложить все вылеты в стране до 9 утра по восточному времени, при этом посадки производятся.

По данным онлайн-трекера рейсов FlightAware, в 7:30 утра по восточному времени в среду было задержано около 1200 рейсов, отменено более сотни.

FAA пытается перезагрузить систему и провести проверку ее корректной работы.