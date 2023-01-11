В Челябинской области прокуратура проводит проверку из-за квартир для сирот с "утеплителем" из коробок от сока

В Челябинской области прокуратура проводит проверку из-за квартир в домах с "утеплителем" из коробок от сока, которые выдали сиротам в Чесменском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Народного фронта.

"Получили ответ от прокуратуры на наш запрос по истории с "картонными домами" в Чесме. По запросу Народного фронта правоохранители проверят соблюдение прав детей-сирот. Ждем результатов прокурорской проверки", - сообщили активисты ОНФ.

Напомним, в ОНФ обратилась одна из сирот. По ее словам, пострадавших порядка 40 человек. Они получили квартиры в домах, где в первую же зиму по стенам пошли трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь. Они выяснили, что утепление перекрытий выполнено из минеральной ваты, под которой находятся картонные коробки от сока. Одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей.

Пострадавшие через суд добиваются предоставления им иного жилья надлежащего качества. Однако судебные тяжбы длятся уже более трех лет. Кроме того, некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья.