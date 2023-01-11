11 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Рэпер Oxxxymiron* оштрафован за "призывы к сепаратизму"

Рэпера Oxxxymiron* *(Мирон Федоров, внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ) оштрафовали за призывы к сепаратизму. Речь идет о тексте песни "Ойда".
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Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя появился соответствующий клип, содержащий "призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Эта мысль (о сепаратизме) подтверждена результатами экспертизы, проведенной ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет". Суд оштрафовал Федорова на 70 тыс. руб.

Напомним, ранее на исполнителя завели административное дело за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием сети Интернет". Активистка Екатерина Мизулина считает, что рэпер призывал отделить Санкт-Петербург от России в своей песне "Ойда".

Клип на песню вышел 16 сентября 2022 г. В ней есть строчка "Ингрия будет свободной". Ингрия – одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается Петербург. Глава так называемой Лиги безопасного интернета Мизулина усмотрела в песне призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Теги: Песня, Oxxxymiron, административное дело



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