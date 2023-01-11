11 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Политика За рубежом
Фото:ansar.ru

Эрдоган предложил открыть гумкоридор для раненых на Украине

Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что Анкара готова взять на себя лечение пострадавших, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар в ДНР. В Минобороны РФ сообщили, что бойцы подразделений ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе.

По данным RT, потери украинских войск в боях за Соледар с начала осени 2022 года могут составлять 20-25 тысяч человек.

Теги: эрдоган, украина, гумкоридор, раненые



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