11 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" установил коробку здания детского сада в Мичуринском

Компания "Атомстройкомплекс" уже завершил установку коробки здания будущего детского сада в Мичуринском микрорайоне. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, строители уже приступили к установке окон и устройству инженерных сетей, а к концу зимы планируют запустить отопление и приступить к отделочным работам. Таким образом, уже к концу 2023 года Мичуринский получит новое современное дошкольное учреждение на 250 мест.

Работы стартовали только летом. В компании отмечают, что высокую скорость строительства обеспечивает технология "сборки конструктора" или сборно-монолитного строительства "Филигран". Если точнее, на заводе производят несъемные железобетонные опалубки, после чего готовые панели уже собирают на стройплощадке, заливая внутрь бетон. Огромным плюсом панелей "Филигран" является точная геометрия, благодаря которой после "сборки" можно сразу же приступать к отделке здания без дополнительной обработки.

Строительство детского сада в Мичуринском(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Технология не нова и используется "Атомстройкомплексом" уже 10 лет. За это время застройщик успел таким методом реализовать и сдать в эксплуатацию порядка 30 детских садов в Екатеринбурге и малых городах региона. Компания наладила выпуск несъемной опалубки "Филигран" на собственном заводе, разработав под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест. В свою очередь, Минстрой РФ рекомендовал их к тиражированию по всей стране.

Проект детского сада в Мичуринском(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Комфортным и современным является только жилье, оснащенное всей необходимой для безопасной и полноценной жизни инфраструктурой – дорогами, остановками общественного транспорта, школами, садиками, поликлиниками, – заявил глава компании, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. – Общая задача власти и застройщиков – синхронизировать жилищное и инфраструктурное строительство в Екатеринбурге, а для этого необходимо обеспечить включение необходимых городу проектов в программы бюджетирования. Решить эту задачу можно, если консолидировать планы ключевых застройщиков и власти в единой программе по строительству сроком на 5-10 лет, зафиксировав в ней сроки строительства приоритетных объектов инфраструктуры, а также распределив источники финансирования, включая альтернативные – ГЧП и инфраструктурные кредиты".

Создание такой программы, практика государственно-частного партнерства при строительстве социально значимых объектов уже обсуждается на площадке комитета по строительству СОСПП, возглавляемого Ананьевым.

Теги: детский сад, Мичуринский, строительство, Атомтройкомплекс



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