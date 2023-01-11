Российские строители погибли на Донбассе - Путин

Среди строителей, помогавших восстанавливать Донбасс, есть потери, заявил президент России на совещании с правительством. Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину, курирующему строительную отрасль, помочь семьям погибших. "Строитель стал героической профессией в это время", - сказал Путин.

Он прокомментировал и ситуацию на присоединенных территориях в целом: "Ситуация в новых субъектах сложная, на отдельных территориях продолжаются военные действия, кое-где не началась мирная жизнь. Люди переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. Жители должны знать, когда и где будут построены новые объекты, какую помощь они получат от государства, когда откроются предприятия", - считает президент.

Он добавил, что "нужно поддерживать местных предпринимателей новых территорий". "Конечно, нужны инвестиции крупных российских компаний, но где это возможно – надо поддерживать именно местный бизнес", - распорядился глава государства, разговаривая с министрами.