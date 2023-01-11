"Аэрофлот" за два года получит 35 импортозамещенных "Суперджета", 17 МС-21 и 11 Ту-214

"Аэрофлот" может рассчитывать на поставку в 2023-2025 гг. 63 отечественных самолетов. Это 35 импортозамещенных SSJ100, 17 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214, производство которых много лет не велось. Предполагается, что из Фонда национального благосостояния на лизинговый проект для "Аэрофлота" будет выделено только в 2023 году 175 млрд руб. ГТЛК, как предполагается, будет выдавать эту технику в лизинг с льготной ставкой в 1,5% и при этом смягчит требования к окупаемости самолетов. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента РФ.