11 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

"Аэрофлот" за два года получит 35 импортозамещенных "Суперджета", 17 МС-21 и 11 Ту-214

"Аэрофлот" может рассчитывать на поставку в 2023-2025 гг. 63 отечественных самолетов. Это 35 импортозамещенных SSJ100, 17 среднемагистральных МС-21 и 11 Ту-214, производство которых много лет не велось. Предполагается, что из Фонда национального благосостояния на лизинговый проект для "Аэрофлота" будет выделено только в 2023 году 175 млрд руб. ГТЛК, как предполагается, будет выдавать эту технику в лизинг с льготной ставкой в 1,5% и при этом смягчит требования к окупаемости самолетов. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента РФ.

Он добавил, что для заказов других авиакомпаний будет создана отдельная программа финансирования, аналогичный проект предлагается реализовать и по лизингу водного транспорта. "Верфи хотят построить 260 гражданских судов в рамках этого заказа. Это широкая линейка судов, наибольший заказ – танкеры, контейнеровозы, баржи, сухогрузы, в том числе арктического класса", - сообщил Мантуров.

Теги: аэрофлот, самолет, авиастроение, суперджет, мс-21, ту-214



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