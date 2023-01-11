11 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Чего Вы мне дурака валяете?! Контрактов нет!": Путин отчитал Мантурова за ситуацию в авиастроении

Владимир Путин на первом в этом году совещании с правительством жестко отчитал вице-премьера и министра промышленности  и торговли Дениса Мантурова за отсутствие контрактов на 2023 год у ряда авиастроительных предприятий.

Мантуров заявил, что в ближайшее время предприятия получат контракты и паспорта проектов, но президент потребовал завершить эту работу в конкретный срок – в течение месяца (хотя Мантуров хотел выпросить себе квартал).

"Надо четко понимать, где и когда и какие самолеты будут производиться, гражданские и военные – надо согласовать с минобороны. На некоторых предприятиях до сих пор заказов нет. <…> Долго, слишком долго! Предприятия должны понимать перспективы заказа, им нужно понимать, кто сколько закажет, сколько людей нанимать, нет заказов на 2023 год на некоторых предприятиях", - сказал Путин.

На это вице-премьер начал уверять, что "мощности все сверстаны", а Минобороны свой заказ подтвердило. Но и этот ответ главу государства не устроил.

"Пока нет паспортов проектов, нет контрактов! Пожалуйста, ускорьте эту работу, контрактов нет! У вас сверстано, но контрактов нет. Ну че вы мне дурака валяете?! Мне директора предприятий говорят: нет контрактов! А вы мне говорите, что у вас все сверстано. В течение месяца все должно сделать. Какой квартал? О чем мы вообще говорим?", - разозлился президент.

"Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", - уклончиво сказал Мантуров.

"Не постараемся, а надо сделать. Я обратил внимание на некоторые формулировки. Вот вы говорите: в ближайшее время. Что за ближайшее время? Я же не с потолка это беру! Ну, мы с вами поговорим еще!" – пообещал Путин.  

Теги: владимир путин, денис мантуров, авиастроение, критика



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