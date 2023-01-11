11 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске запретили дискредитировать "умные домофоны"

В Магнитогорске УФАС пресекло дискредитацию компаний, устанавливающих "умные домофоны", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Дискредитирующая информация появилась на квитанциях домофонной компании. "Берегитесь, это мошенники!.. Домофон не должен быть умным… Домофон с камерой – контроль за частной жизнью!.. Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится", - говорилось в сообщении.

Эти сведения распространялись от имени общественной правозащитной организации "Народный контроль Народного хозяйства". Однако подтверждающие данный факт документы в Челябинское УФАС не представлены.

Компании было выдано предупреждение. Оно исполнено.

Теги: домофон, УФАС,



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