11 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловские полицейские продолжают спасать замерзающих на трассе водителей

Сотрудники свердловского гарнизона полиции из ДПС ОВД Серова дважды за смену оперативно пришли на помощь автомобилистам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в сильный мороз.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, майор полиции Антон Сумской и капитан полиции Павел Чеклецов, патрулируя в вечернее время трассу на 347 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", обнаружили иномарку "Рено", застрявшую в сугробе. За рулем машины находилась женщина, а в салоне сидели девушка и двое детей.

"Жители Нягани с утра выехали из дома и направлялись в Екатеринбург. Однако, проехав на трассе нужный поворот, автоледи допустила съезд с дороги и угодила в снежный плен, из которого выбраться самостоятельно не смогла. Сотрудники Госавтоинспекции организовали прибытие на место происшествия тягача, при помощи которого и удалось вытащить застрявшую легковушку", - рассказал полковник Горелых.

В другом случае наряд полиции в составе лейтенантов Даниила Артамонова и Алексея Кишмерешкина на автодороге "Серов – Североуральск – Ивдель" выручили водителя "Шевроле", стоявшего на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

"Хозяин транспортного средства тщетно пытался починить своего "железного коня". Как оказалось, в автомобиле вышел из строя натяжной ролик ремня генератора. Стражи порядка пересадили продрогших в салоне холодной машины женщину и двух детей в свою патрульную машину, чтобы те согрелись. Затем силовики отбуксировали транспортное средство на тросе к месту ремонта и помогли найти необходимые запчасти в одном из магазинов города. В обоих случаях граждане от души поблагодарили госавтоинспекторов за содействие и помощь, пожелав им успехов в нелегком деле. На что полицейские скромно ответили: "Это наша работа", - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, это далеко не первый раз, когда уральские полицейские приходят на помощь водителям, чей транспорт сломался на трассе в лютые морозы.

Теги: водители, морозы, трассы, полиция



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