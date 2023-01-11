У Костомарова выявили левостороннюю пневмонию и грипп, - SHOT

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации, он в крайне тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у спортсмена выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Также канал пишет, что из-за пневмонии у Костомарова развилась дыхательная недостаточность. Он находится на ИВЛ под медикаментозной седацией. Накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен.

10 января сообщалось, что Костомарова перевели в больницу в Коммунарке.

СМИ писали, что спортсмен обратился к медикам из-за слабости и болей в груди. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.