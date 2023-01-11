11 Января 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Подмосковье представителю "истинно-православной церкви" вменили надругательство над подростками

В Подмосковье представитель так называемой "истинно-православной церкви" Анатолий Суворов задержан по подозрению в надругательстве над несовершеннолетними.

По данным следствия, подозреваемый, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, в 2016-17 гг. совершал преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

Возбуждено уголовное дело. Вскоре предполагаемому насильнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

Теги: Анатолий Суворов, истинно-православная церковь



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