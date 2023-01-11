Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре в ближайший час

Всего два часа спустя МЧС Свердловской области объявило новое срочное штормовое предупреждение. Сильный ветер на территории региона должен подняться в ближайший час и сохраниться до конца суток 12 января.

Ожидается, что местами в области порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Напомним, ранее синоптики предсказывали ветер до 17 м/с на 12 января.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101, или единому номеру экстренных служб – 112.