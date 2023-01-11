Уралец получил 2,5 года колонии за кражу велосипеда у олимпийского чемпиона

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за совершение серии краж велосипедов. Одним из потерпевших оказался известный российский спортсмен.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае-июне 2022 года подсудимый уралец похитил четыре велосипеда. Общая сумма причиненного их владельцам ущерба превысила 287 тысяч рублей.

Как было установлено в суде, одним из потерпевших оказался олимпийский чемпион, известный российский лыжник Сергей Устюгов. 3 июня у спортсмена похитили велосипед марки Specialized SJ HT Comp Carbon 29 стоимостью 150 тысяч рублей. Злоумышленник металлическими плоскогубцами перекусил противоугонный трос и вышел с велосипедом из подъезда. В дальнейшем преступника удалось задержать.

Сегодня, 11 января, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор: 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок любителю чужого имущества придется в колонии строгого режима.