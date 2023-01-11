11 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: соцсети

Королевская семья Дубая встретилась с самым богатым человеком ОАЭ Павлом Дуровым

Королевская семья Дубая, в том числе шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который сейчас правит государством, встретилась с Павлом Дуровым, основателем Telegram и "ВКонтакте", который сейчас является богатейшим резидентом ОАЭ.

Предмет беседы не раскрывается, но, вероятно, руководство страны обсуждало с Дуровым дальнейшее развитие его бизнесов в ОАЭ. Шейх Мухаммед и его родственники регулярно встречаются с Дуровым.

В декабре 2022 года стало известно, что 38-летний основатель Telegram Павел Дуров признан самым богатым человеком Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) по версии Forbes. Он попал на 115 место среди самых богатых людей мира. Издание отнесло его к представителям ОАЭ, а не России.

Павел Дуров и королевская семья Дубая.(2023)|Фото: соцсети

Forbes оценивает состояние Дурова в $15,1 млрд. Издание пишет, что "Дуров уехал из России после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставить зашифрованные данные пользователей своей первой социальной сети". В 2021 году он стал гражданином Франции, в Дубае живет с 2017 года, там же находится штаб-квартира Telegram. Forbes отмечает, что с началом вооруженного конфликта на Украине "Telegram стал важным источником информации, а также большого количества дезинформации, связанной с конфликтом".

Также Forbes утверждает, что у Дурова двое детей.

Павел Дуров и королевская семья Дубая.(2023)|Фото: соцсети

Павел Дуров и королевская семья Дубая.(2023)|Фото: соцсети

Теги: павел дуров, оаэ, дубай, шейх



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